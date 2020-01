Il y a quelque temps, NIS America a confirmé que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III atteindrait Nintendo Commutateur, tant sur le territoire américain qu’en Europe, au printemps 2020 grâce au travail que fait Engine Engine pour le porter. Ainsi, puisqu’il s’agit du troisième jeu de l’une des sagas de cette franchise (les deux précédentes peuvent également atteindre la console hybride du Grand N en fonction des ventes de celle-ci), désormais partagée nouvelle bande-annonce dans laquelle nous pouvons voir quelques détails de sa jouabilité.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III montre certains éléments de sa jouabilité dans sa dernière bande-annonce partagée

Le dernier trailer de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel qui a partagé le Great N sur les réseaux sociaux se concentre sur le gameplay de ce titre qui arrivera sur Nintendo Switch cette année. Ainsi, nous devons devenir un enseignant d’une académie militaire pour guider notre classe vers un avenir inconnu que nous atteindrons après avoir parcouru son système de combat complet. De plus, cette version comprendra 26 objets cosmétiques qui, bien qu’ils ne changeront pas le gameplay, donneront à nos personnages l’apparence que nous voulons. Ne manquez jamais l’opportunité d’aller à la dernière, même si nous sommes dans une période de tension où il y a une menace de nouvelle guerre!

Ainsi, il suffit d’attendre un peu plus longtemps pour que la date de sortie de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III soit confirmée pour nous mettre en charge de la classe VII. Et vous, prévoyez-vous d’obtenir une copie de ce jeu dans lequel nous vivrons une grande aventure de guerre sur Nintendo Switch?

