The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 a une démo et une date de sortie sur Nintendo Switch

L’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites pendant le programme Nintendo Direct Mini sont lesdétails du lancementpour la version Nintendo Switch de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, un JRPG notable qui a été mis en vente l’année dernière sur PS4 et a frappé PC cette semaine.

Comme vous pouvez le voir, le jeu sera disponible le 30 juin dans toutes les régions d’Europe et d’Amérique; mais si vous ne voulez pas attendre jusque-là pour l’essayer, vous serez heureux de savoir qu’il existe déjà undémoDisponible en téléchargement via le Nintendo eShop. Dans la boutique virtuelle, vous pouvez également lire que le jeu complet aura un poids de 7 Go, ce qui n’affecte que ceux qui s’en emparent au format numérique qui peut déjà être réservé.

Trails of Cold Steel 3 est une suite directe qui reprend lehistoiredu jeu un an et demi après les événements de la précédente. Dans ce document, Rean se met aux commandes de la classe VII pour guider une nouvelle génération de héros vers un avenir incertain, expliquent les responsables. Pendant ce temps, Ouroboros continue de préparer des plans de destruction. Bien sûr, le titre couvre de nouvelles sections explorables et de nouvellesmécaniqueCombattez comme Brave Order et Break System.

Pour l’instant, le jeu a réussi à gagner l’approbation de la presse et des fans: la version PS4 cumule 8,2 points en moyenne chez Metacritic parmi les premiers, et un demi-point de plus chez les seconds. Il faudra attendre de voir ce que l’adaptation à Nintendo Switch peut nous offrir d’autre.

