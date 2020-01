Il y a quelque temps, NIS America a confirmé que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III atteindrait Nintendo Commutateur, tant sur le territoire américain qu’en Europe, au printemps 2020 grâce au travail que fait Engine Engine pour le porter. Ainsi, puisqu’il s’agit du troisième jeu de l’une des sagas de cette franchise (les deux précédentes peuvent également atteindre la console hybride du Grand N en fonction des ventes de celle-ci), désormais partagée nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut voir quelques détails de son histoire.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III montre comment son histoire sera dans une nouvelle bande-annonce

Le dernier remorque partagé par NIS America à propos de The Legend of Heroes: Trails of Cold Stell III se concentre sur son histoire, donc nous pouvons mieux connaître ce qui nous attendra une fois que nous aurons une copie de ce titre de Nioh Falcolm. De cette façon, lorsque nous deviendrons les enseignants de la classe VII, nous commencerons à parcourir un monde dans lequel la guerre a récemment pris fin, mais dans lequel il y a encore des menaces qui prédisent un avenir loin de la paix. Bien sûr, si vous n’avez pas joué aux jeux précédents, vous n’avez pas à vous inquiéter, car ce troisième opus contient les éléments nécessaires pour que les joueurs qui sont accrochés à l’histoire y sachent ce qui s’est passé auparavant dans ce monde.

De cette façon, nous devons simplement attendre que la date de sortie exacte de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III soit confirmée sur Nintendo Switch. Et vous, avez-vous envie de rejoindre cette Académie militaire avec Rean?

