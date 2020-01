Dans une tournure des événements totalement inattendue, il a été annoncé que NIS America apporterait The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III jusqu’à Nintendo Commutateur. Alors que nous sommes passés directement au troisième volet de cette série de livraisons de Trails of Cold Steel, la vérité est que le jeu disposera de certaines ressources qui ne feront pas perdre les “nouveaux joueurs”. De plus, un nouvelle vidéo en direct sur YouTube d’environ deux heures dans laquelle nous pouvons voir les différentes fonctionnalités de ce titre.

NIS America montre comment The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sera sur Nintendo Switch

Comme il est plus que normal qu’un titre soit lancé sur une nouvelle plateforme, l’entreprise qui en est responsable est chargée de le promouvoir par tous les moyens à sa disposition. Ainsi, la chaîne YouTube de NIS America a diffusé une nouvelle vidéo en direct axée sur The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III dans lequel nous pouvons voir les différentes fonctionnalités du jeu. De cette façon, nous sommes plus que clairs sur les menus (une partie importante du RPG, car nous y passons quelques heures de nos jeux), mais nous pouvons également approfondir les combats et l’académie dans le que notre protagoniste sera en charge de la classe VII. Cela ne vous fait-il pas un bon plongeon dans la piscine où l’on peut aussi s’entraîner pour se préparer à l’avenir incertain à venir?

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III arrive sur le Western Nintendo Switch, après avoir traversé des plateformes telles que PS4 et PC.

