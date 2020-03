The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III a confirmé sa sortie pour Nintendo Commutateur et, bien que les deux premières parties de cette histoire ne soient pas actuellement dans les plans de NIS America (la société en charge de la distribution de ce titre sur la console hybride du Big N), la vérité est qu’il a déjà été confirmé que les “nouveaux” joueurs n’auront aucun problème à suivre l’intrigue. Cependant, cette fois, il n’est pas temps de parler de l’évolution de l’histoire, mais plutôt du lancement du titre, car il a finalement été révélé à partir de quel jour nous pouvons nous mettre à la tête de cette classe de l’académie militaire.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III lance une démo et confirme sa date de sortie en Occident

Trails of Cold Steel III fait son entrée fougueuse sur Nintendo Switch ™ ️ le 30 juin 2020! Obtenez un cours intensif sur les tactiques de combat avec la classe VII en jouant à la démo GRATUITE sur le Nintendo eShop maintenant! Regardez la bande-annonce de démonstration ici: (https://t.co/dMDakQC5Vc) #TrailsofColdSteelIII pic.twitter.com/l2mi6p5tyI

– NIS America, Inc. (@NISAmerica) 26 mars 2020

Comme l’a confirmé NIS America via son compte Twitter officiel, nous devrons encore attendre environ 3 mois pour jouer The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, puisque la date de mise en vente est la prochaine 30 juin 2020. Cependant, comme avec un grand nombre de titres aujourd’hui, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour l’essayer et voir comment cela fonctionne sur Nintendo Switch, car Une version d’essai est déjà disponible et peut être téléchargée via l’eShop européen.. Un petit échantillon des batailles à venir!

Voir aussi

De cette façon, nous savons maintenant exactement combien de temps nous devrons attendre pour profiter des batailles intenses de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sur la console hybride du Great N.Et vous, avez-vous joué un autre titre de cette saga sur les plateformes sur lesquelles elles sont disponibles?

Source

Connexes