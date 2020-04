The Legend Of Heroes: Trails of Cold Steel IV annoncés sur Nintendo Switch

NIS America a révélé que The Legend Of Heroes: Trails of Cold Steel IV, sans surprise le quatrième jeu de la série Trails of Cold Steel, arrive sur Nintendo Switch.

Bien sûr, nous savons déjà que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III est lancé sur la plate-forme de Nintendo cet été, mais c’est très accueillant en effet de voir ce quatrième et dernier chapitre également faire le saut à une date ultérieure. Trails of Cold Steel IV a également été confirmé pour PS4 aujourd’hui avec une sortie prévue à l’automne; la version Switch est attendue l’année prochaine.

S’adressant à Game Informer, le président et producteur de Nihon Falcom, Toshihiro Kondo, a partagé ce qui suit:

“Ce titre tient une place importante en tant que fin de la série Cold Steel et au milieu d’une histoire globale qui a commencé avec Trails in the Sky. Nous avons fait allusion à divers mystères depuis Trails in the Sky et tous ceux liés à l’Empire Erebonian sera révélé ici. “

Si vous souhaitez en savoir plus sur la franchise et pourquoi vous devriez être excité, nous vous invitons à consulter la revue Push Square de notre troisième site Push Square sur la troisième entrée sur PS4. Ils lui ont donné un solide 9/10, l’appelant l’un des meilleurs JRPG du système.

Nous vous laisserons avec cette allumette rapide d’une «Édition Frontline» qui sera disponible pour les propriétaires de Switch au lancement. Êtes-vous impatient de jouer à ces jeux? Dites-nous ci-dessous.

