The Legend of Zelda: A Link to the Past allait avoir plus de mondes alternatifs

Nous savons que le développement de jeux vidéo est un processus récursif, donc le travail dans ces phases ne garantit pas son apparition dans le projet final. En raison de sa nature reconduite, il est toujours intéressant de connaître ce type d’informations qui était envisagé dans les plans, mais cela ne s’est pas produit. L’exemple le plus récent est celui de Nintendo avec The Legend of Zelda: A Link to the Past, car il a été révélé que le nombre de mondes alternatifs pourrait être supérieur à ce que nous savons.

Dans une interview avec Kotaku, le légendaire producteur de Nintendo, Kensuke Tanabe, a parlé de certains des défis auxquels l’équipe de développeurs est souvent confrontée en charge de la conception de jeux. Selon le créateur, Luigi’s Mansion 3 profiterait de la verticalité de l’hôtel dans lequel se déroule le jeu et permettrait de relier des énigmes entre les différents étages. Cependant, cela ne s’est pas produit et s’est limité à la relation entre les pièces d’un même étage car ce type de conception aurait été très complexe à mettre en œuvre, selon le directeur du titre, Bryce Holliday, et qu’il aurait également été quelque peu déroutant pour joueurs, selon le producteur Yoshihito Ikebata.

«Il y a de nombreuses fois dans le développement de jeux dans lesquels, au début, les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque cela se produit, j’essaie de ne pas trop m’accrocher à cette idée initiale », a déclaré Tanabe en se rappelant que quelque chose de similaire s’est produit avec The Legend of Zelda: A Link to the Past. Comme le créateur s’en souvenait, le titre inclurait “de nombreux mondes parallèles”, mais à la fin c’était une idée qui devait être sacrifiée pour donner naissance au gameplay, alors ils ont choisi de diviser le monde seulement en un de lumière et un autre d’obscurité. À cet égard, le créateur a fait remarquer que ce processus de développement implique parfois beaucoup de travail et qu’il n’est pas possible de le connaître jusqu’à ce qu’il soit mis en pratique.

Le développeur n’explique pas ce que The Legend of Zelda: Un lien vers le passé aurait dû être limité aux 2 univers parallèles, mais il est facile de penser que l’inclusion de plus aurait signifié plus de travail de la part des développeurs, en plus d’avoir peut-être résultat confond la connexion entre tant de personnes.

Que pensez-vous de ces détails? Auriez-vous aimé que The Legend of Zelda: A Link to the Past inclue davantage de mondes parallèles? Dites-le nous dans les commentaires.

Kensuke Tanabe est un important producteur de la société japonaise et pourrait être confronté à d’autres défis tels que ceux présentés dans The Legend of Zelda: A Link to the Past, car il se concentre actuellement sur le développement Metroid Prime 4, dont les progrès ont été redémarrés l’année passé Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre si vous consultez cette page.

