La saga Legend of Zelda a toujours été célèbre, entre autres, pour les beaux thèmes musicaux qui accompagnent chacun de ses titres. Des mélodies que les fans et non les fans identifient instantanément lorsqu’ils les entendent. Mais s’il y a un jeu Zelda dans lequel la bande originale a un impact spécial, c’est The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Eh bien, si vous avez la chance de vivre au Japon ou de déménager au pays du Soleil Levant, vous pourriez obtenir le version physique de la bande originale de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Cela a été mis en vente. Si vous voulez savoir ce que cela comprend, continuez à descendre!

Link’s Awakening – Passé et présent unis par la musique

The Legend of Zelda: Link’s Awakening est un jeu qui, comme vous le savez peut-être, a été initialement publié pour l’inoubliable Game Boy. Le succès du titre a été tel qu’il a reçu une version “couleur” dans la prochaine mise à niveau de la console Nintendo, la Game Boy Color. Eh bien, comme nous l’avons indiqué au début de l’actualité, une édition physique a été mise en vente au Japon qui comprend tous les thèmes musicaux de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, de Nintendo Switch et Game Boy! Dans un pack de deux boîtes comprenant chacune deux CD:

【お 知 ら せ】 の ゼ ル リ 夢 を オ リ 島 』ン ド ト ラ が 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 。。

CD4 枚 組 で 、 Nintendo Switch 版 の ほ か 、 ゲ ー ム ボ ー イ 版 の

音源 も 加 え た 全 205 ト ラ ッ ク を 収録。 ボ ー ナ ス ト ラ ッ ク

と し て 「か ぜ の さ か な の う た (TVCM Ver.)」 も 収録 さ れ ま す。 https://t.co/x1LJ6O0zoT pic.twitter.com/R1dkp90eb0

– ゼ ル ダ の 伝 説 (@ZeldaOfficialJP) 19 février 2020

Pendant des décennies, The Legend of Zelda: Link’s Awakening est resté dans les mémoires comme l’un des grands titres de la saga et l’année dernière, son remake pour Nintendo Switch est enfin sorti. Pourquoi disons-nous qu’il s’agit d’un Zelda dans lequel la bande originale a un impact particulier? Parce que son propre thème est étroitement lié à la musique. Oui, nous savons déjà que la musique joue un rôle important dans pratiquement tous les jeux de la saga: L’ocarina d’Ocarina of Time, la harpe d’Oracle of Seasons, la lyre de Skyward Sword, la Zampoña of Spirit Tracks … Mais là-dedans, en plus d’avoir l’instrument en service (une ocarina, soit dit en passant), nous devons obtenir jusqu’à 8 autres instruments, qui sont la récompense finale de chacun des donjons du titre, et qui nous permettent d’accéder au résultat final du jeu. Si même Marin, l’ami de Link, passe tout le jeu à chanter!

