The Long Dark est le dernier jeu tiré de GeForce Now

2 mars 2020 – 09h53

The Long Dark du développeur Hinterland a demandé que le jeu soit retiré du service de streaming GeForce Now de Nvidia.

S’adressant à Twitter, le directeur du titre Raphael van Lierop (photo) a déclaré que la société n’avait pas demandé à héberger The Long Dark sur sa plateforme.

“Désolé pour ceux qui sont déçus, vous ne pouvez plus jouer The Long Dark sur GeForce Now”, a déclaré Lierop.

«Nvidia n’a pas demandé notre autorisation pour mettre le jeu sur la plate-forme, nous leur avons donc demandé de le retirer. Veuillez leur transmettre vos plaintes, pas nous. Les développeurs devraient contrôler où leurs jeux existent. “

Le problème ici est que GeForce Now permet aux utilisateurs de diffuser leur bibliothèque à partir d’autres plates-formes, y compris Steam et Epic Games Store.

Activision a été la première entreprise à demander la suppression de ses jeux, Nvidia affirmant qu’il s’agissait d’un “malentendu” et que le fabricant de Call of Duty voulait une forme d’accord commercial pour GeForce Now. Bethesda a également demandé que ses jeux, à l’exception de Wolfenstein Youngblood, soient retirés du service de streaming.

Le développeur polonais CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2077 serait disponible sur GeForce Now au lancement.

Nous avons rattrapé Hinterland dans le sillage de The Long Dark après avoir vendu 1,3 million d’exemplaires dans les trois ans suivant son lancement dans Early Access. Il y a aussi une version cinématographique du titre de survie en route.

Editeur – PC Games Insider

