The Long Dark est un autre des jeux retirés de GeForce Now

Pour une raison quelconque, Nvidia semble avoir précipité le lancement complet de son service GeForce Now, chose notoire après la réaction de sociétés telles que Activision-Blizzard et Bethesda, qui ont retiré certains jeux proposés sur cette plate-forme. Maintenant, suite à ce qui précède, une entreprise a fait de même et a révélé la raison pour laquelle elle a pris cette décision.

Selon un rapport de Gamesindustry.biz, Hinterland Studio est devenu la troisième entreprise à retirer son contenu de GeForce Now, qui dans ce cas est le jeu The Long Dark, une proposition de survie à la première personne qui a fait ses débuts en 2014. la nouvelle a été confirmée lorsque Raphael van Lierop, directeur du jeu, a rapporté via son compte Twitter: “Je suis désolé de vous décevoir, mais vous ne pouvez plus jouer à The Long Dark dans GeForce Now.”

Le créateur a également souligné comme cause le fait que Nvidia n’a pas demandé à Hinterland Studio la permission d’offrir The Long Dark dans le service, quelque chose d’inacceptable selon la position de van Lierop parce qu’il pense que les développeurs devraient être pris en compte pour ce type de décisions.

Désolé pour ceux qui sont déçus, vous ne pouvez plus jouer #thelongdark sur GeForce Now. Nvidia n’a pas demandé notre autorisation pour mettre le jeu sur la plate-forme, nous leur avons donc demandé de le supprimer. Veuillez leur transmettre vos plaintes, pas nous. Les développeurs doivent contrôler où leurs jeux existent.

– Raphael van Lierop (@RaphLife) 1 mars 2020

Enfin, le réalisateur de The Long Dark a demandé aux fans que s’ils avaient des plaintes à ce sujet, ils l’enverraient à Nvidia, car ils sont responsables de cette situation. De la même manière, van Lierop a révélé que la société avait déjà présenté des excuses à l’équipe créative et a demandé la permission de proposer à nouveau The Long Dark, mais Hinterland a répondu qu’ils n’avaient aucun intérêt pour le moment.

