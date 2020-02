The Lost Levels arrivera cette semaine sur Wii U

Alors que Nintendo Switch s’est déjà installé sur le marché comme l’une des consoles les plus performantes de Nintendo, il semble que nous oublions sous-estimé et plusieurs fois injustement jugé Wii U. Peu à peu, certains de ses jeux les plus populaires ont atteint Switch, alors qu’elle a été enterrée et a été oubliée. Eh bien, il semble que malgré cela, une petite étude a décidé de publier ce qui pourrait être la dernière version de cette console. On parle de Space Hunted: The Lost Levels de Ultra Dolphin Revolution.

Dans Space Hunted: The Lost Levels Nous jouons le rôle de Jade Hunter, un chasseur de trésor intergalactique dont le navire a été abattu sur une planète extraterrestre hostile. Cela dit, ce qui est peut-être le plus curieux à propos de ce jeu, c’est qu’il est complètement exclusif. Qu’attendiez-vous à ce stade? Alors que tout le monde parie sur Switch, certains pensent toujours à donner de l’amour à la Wii U en partant du principe “Hé, eh bien, si nous pouvons le faire”.

Si vous avez envie de l’essayer, le jeu sera disponible à partir du 13 février prochain et peut être réservé via le Wii U eShop, via la console ou le navigateur Web.

