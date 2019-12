The Mandalorian Episode 8: 11 oeufs de Pâques et références que vous pourriez avoir manqués

Épisode 8: "Rédemption"

La première saison de The Mandalorian est terminée, et il est temps pour Mando et Baby Yoda de passer à autre chose. Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la saison 1 de The Mandalorian. Si vous n'êtes pas rattrapé par le spectacle Disney + Star Wars, détournez les yeux et tout espoir sera perdu. L'épisode 8, intitulé "Redemption", rassemble le gang alors que Mando, Cara Dune, Greef Karga et IG-11 affrontent Moff Gideon et son armée de Stormtroopers et de Deathtroopers.

Tout au long de l'épisode, il y a eu beaucoup de moments liés à la série animée The Clone Wars. Pourquoi? Eh bien, cette série a fait beaucoup de démarches en ce qui concerne l'histoire de Mandalore et du tribalisme mandalorien. De plus, c'est une série fantastique que vous devez regarder. Le fan moyen de Star Wars va manquer de nombreuses connexions à cette série, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert.

En passant par l'épisode 8, nous avons trouvé 11 œufs de Pâques et des références dont vous devez en savoir plus. Cela est particulièrement vrai avec cette scène finale avec Moff Gideon. Parce que sans une connaissance approfondie de la série animée Clone Wars, cette scène finale sera plus déroutante qu'autre chose.

Maintenant, passons en revue certains des éléments clés que nous avons remarqués dans "Rédemption". Ensuite, si vous les avez manqués, assurez-vous de consulter nos guides d'oeufs de Pâques au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7.