The Otterman Empire publie une bande-annonce pour son atterrissage sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu de tir multijoueur coopératif l’action emballée est venue à la console hybride eShop, un terrain fertile pour ce genre de jeux qui peuvent ainsi être appréciés n’importe où avec plusieurs autres amis. Il s’agit de L’Empire Otterman, un titre où des créatures fantastiques équipées de jetpacks et d’armes puissantes doivent unir leurs forces dans leur combat pour arrêter les plans diaboliques du diable Tiko, avec son armée de robots à l’avant-garde. A l’occasion de sa première sur Nintendo Switch et PC, jeudi dernier 2 juillet, le développeur indépendant Tri-Heart Interactive, connu pour avoir également participé au développement de l’arcade Terrawurm, a montré une bande-annonce intense où vous pourrez apprécier ce qui nous attend dans ce jeu divertissant.

La bande-annonce d’Otterman Empire (Nintendo Switch eShop)

Ressentez le frisson d’un tireur où des balles volent partout dans lesquelles un à quatre joueurs peuvent participer. Soyez bien équipé, préparez votre jetpack et parcourez la galaxie en faisant des ravages dans des jeux pleins de chaos. Avec des modes de jeu qui changent rapidement, 8 personnages personnalisables et des cotes qui changent de règles après chaque partie, ce ne sera plus jamais pareil!

Caractéristiques principales:

• Action multijoueur Équipe jusqu’à quatre joueurs dans une coopérative locale à écran partagé chaotique, ou combattez-vous en mode compétitif contre

• Jouez en solo: voyagez à travers la galaxie et affrontez Tiko seul! Avec une grande variété de défis sur 8 planètes différentes dans un mode campagne dans lequel vous devez toujours rester vigilant!

• Construisez votre équipe: gagnez des étoiles, débloquez des skins, personnalisez vos loutres et continuez à vous battre.

• Modes de jeu: changez rapidement les règles du jeu après 2 tours de minutes, chaque jeu a quelque chose de nouveau!

• Lieux: combattez à travers la galaxie en expansion à la recherche de nouveaux défis

• Écran partagé: partagez le plaisir avec le Joy-Con et parvenez à atteindre le sommet de la compétition

