The Outer Worlds arrive sur Nintendo Switch en juin. Connaissez les détails!

L’annonce de Les mondes extérieurs pour Nintendo Switch Ce fut une explosion. Cependant, son retard signifiait une cruche d’eau froide qui, et nous n’avons pas d’autre choix, devait être considérée comme un moindre mal. Nous savons maintenant que sa fenêtre de lancement actuelle, fixée au premier trimestre 2020, ne sera pas non plus respectée. La bonne nouvelle, nous vous apportons la date exacte de publication!

Et c’est que Nintendo a été en charge d’annoncer, via un communiqué de presse, que le titre en charge de Obsidian Entertainment et Private Games viendra à l’hybride de ceux de Kyoto prochain 5 juin 2020. Et cette annonce ne vient pas seule, puisqu’il est confirmé que son lancement se fera simultanément à la fois au format numérique et physique. Cette dernière option nécessitera le téléchargement d’un patch jour 1 d’au moins 6 Go. Cette mise à jour promet d’inclure diverses corrections et améliorations telles que de nouvelles textures haute résolution supplémentaires. Pour finir, The Outer Worlds sera commercialisé au prix de 59,99 euros (dans ses versions numérique et physique).

Que pensez-vous de ce nouveau “retard”?, Voulez-vous voir The Outer Worlds fonctionner sur Nintendo Switch? Pour l’instant, il est temps de se préparer à l’arrivée de nouveaux colons … Et rappelez-vous: ce n’est pas le meilleur choix, c’est le Spacer’s Choice!

