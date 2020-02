The Outer Worlds atteint deux millions d’exemplaires vendus

Les mondes extérieurs Il a pris le monde par surprise lors de ses débuts l’année dernière et est devenu instantanément un succès. Maintenant, le titre le plus récent de Obsidian Entertainment Il a dépassé les deux millions d’exemplaires vendus dans le monde, ce qui en fait le jeu le plus réussi du studio depuis South Park: le bâton de vérité.

Take-two a confirmé la nouvelle dans son dernier rapport financier, mais ce qui rend ce chiffre encore plus impressionnant, c’est que le jeu était pratiquement doué pour les utilisateurs de Xbox One. Les mondes extérieurs il s’est jeté dedans Game Pass après quoi Microsoft achètera du développeur, ce qui signifie que les joueurs qui pourraient profiter de cette expérience sont encore plus âgés.

Parler de Les mondes extérieurs, il a été récemment confirmé que la version de Commutateur retardé indéfiniment en raison de l’apparition d’un coronavirus en Asie, donc les joueurs de consoles hybrides de Nintendo Ils devront attendre encore un peu pour profiter de cet excellent RPG.

