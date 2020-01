The Outer Worlds confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Les mondes extérieurs Il a reçu de nombreuses critiques positives depuis son arrivée sur d’autres plateformes le 25 octobre 2019. Cependant, depuis ce lancement, les utilisateurs de Nintendo Commutateur ils se demandaient quand ils pouvaient jouer ce titre Obsidian and Private Division quand ils le voulaient, comment ils voulaient et où ils voulaient, et maintenant l’attente de connaître cette date de sortie est déjà terminée, parce que nous savons déjà à partir de quel jour exact nous pouvons visiter ces environnements si différents de ceux de notre planète Terre. Attentif aux lignes suivantes pour savoir quel jour vous devez marquer sur votre calendrier!

The Outer Worlds a déjà une date de sortie sur Nintendo Switch. Avant qu’on ait pu penser!

Ce fut une déception lorsque le retard dans l’édition de Nintendo Commutateur de Le Extérieur Mondes, mais, comme toujours lorsque quelque chose comme cela se produit, c’était pour s’assurer que les utilisateurs de la console hybride avaient accès à la meilleure version possible. De plus, il a également été signalé que nous pourrions jouer à ce titre avant le 31 mars 2020, et les développeurs ont tenu parole, car il sera disponible dès le lendemain. 6 mars 2020 (Il partagera donc la journée de lancement avec des titres comme Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team). Bien sûr, bien qu’il ait été confirmé qu’il arrivera à la fois via l’eShop et via une édition physique, cette version physique du jeu ne comprendra qu’un code de téléchargement à l’intérieur de la couverture, la seule différence pour choisir une édition ou une autre est l’emballage.

De cette façon, nous ne pouvons attendre qu’un peu plus d’un mois pour que The Outer Worlds atteigne la console hybride du Great N. Et vous, allez-vous être encouragé à explorer ces mondes extérieurs?

Source

Connexes