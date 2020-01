The Outer Worlds lance le 6 mars sur Nintendo Switch

La version Nintendo Switch du RPG solo primé The Outer Worlds a enfin reçu une date de sortie et un prix.

Le jeu sera lancé au détail et sur le Nintendo eShop le 6 mars 2020 pour 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £ / 89,99 $ AU. Il sera publié sous forme de code dans la boîte au détail, ce qui signifie qu’aucune carte de jeu n’est incluse.

Détails et boxart:

Obsidian Entertainment, Virtuos Games et Private Division ont révélé aujourd’hui que le RPG solo primé et humoristique sombre The Outer Worlds arrivera sur Nintendo Switch le 6 mars.

Que vous choisissiez de zapper des ennemis avec votre rayon rétractable ou de les charmer avec vos capacités de parler en douceur, The Outer Worlds vous permet de jouer comme vous le souhaitez et d’être le héros galactique (ou méchant) de vos rêves. Et sur la Nintendo Switch, vous pourrez désormais emporter The Outer Worlds où que vous alliez.

The Outer Worlds pour Nintendo Switch coûtera 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £ / 89,99 $ AU et sera disponible en version boîte (contenant un code pour télécharger le jeu) et en version numérique via le Nintendo eShop.

