The Outer Worlds on Switch a été retardé indéfiniment

Le coronavirus a touché une grande partie de l’industrie du jeu vidéo ces derniers temps, mais il semble que Nintendo soit celui qui a le plus souffert. Nous vous avons récemment fait part des retards qu’aura la distribution du matériel et des logiciels du Switch au Japon. Maintenant, Private Division, qui est responsable de la publication de The Outer Worlds sur la console hybride, a révélé que Le portage du jeu Obsidian Entertainment sera retardé indéfiniment en raison de la maladie en question.

Parce que Virtuous, une étude qui est en charge de ce port, est basée en Chine, l’étude a fermé pour éviter plus de cas de coronavirus. De cette façon, The Outer Worlds n’arrivera pas sur Nintendo Switch le 6 mars 2020, comme promis. Pour le moment, aucune nouvelle date de sortie n’a été révélée.

Cependant, tout n’est pas une mauvaise nouvelle. En raison du temps supplémentaire dont ils disposent maintenant, la division privée a révélé que l’édition physique de The Outer Worlds on Switch comportera une cartouche, et pas simplement avec un code de téléchargement comme annoncé à l’origine.

Nous retardons @OuterWorlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos travaillant sur le port, afin de leur laisser suffisamment de temps pour terminer le développement. Nous allons maintenant publier la version physique sur cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de lancement, nous vous le ferons savoir!

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

Cette divulgation est révélée une semaine après l’annonce de la date de sortie initiale. De même, aujourd’hui, quelques images de la version Switch de ce jeu ont été publiées.

Via: Division privée

