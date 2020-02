The Outer Worlds pour Nintendo Switch montre 3 nouvelles images

L’annonce de l’arrivée de Les mondes extérieurs à Nintendo Switch, dernier et attendu titre d’Obsidian and Private Division, était une bombe informative. Son lancement, prévu pour le 6 mars, est l’un des plus attendus début 2020. Depuis lors, peu a été le matériel, spécifique, vu de la version pour la plate-forme du Grand N. Au moins, et par ce qu’il semble, jusqu’à présent …

Et est-ce qu’un utilisateur de Resetera a remarqué que le site Web de Nintendo au Royaume-Uni a ajouté 3 images de The Outer Worlds. Selon la qualité de ces captures, beaucoup suggèrent qu’il s’agit d’images du titre fonctionnant sur Nintendo Switch. Nous, sans confirmer ni nier, partageons avec vous les images en question afin que vous puissiez tirer, de première main, vos propres conclusions:

Après un premier regard sur les images de The Outer Worlds pour Nintendo Switch publiées par le site Internet de Nintendo au Royaume-Uni … Qu’en pensez-vous? Compte tenu de sa faible résolution, il peut s’agir, parfaitement, de captures appartenant au port de l’hybride. Mais vous convainquent-ils? Nous espérons, comme toujours, vos commentaires au pied du forum. Ensemble, nous rendons la communauté NextN formidable.

