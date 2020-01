The Outer Worlds remporte le jeu de l’année aux New York Video Game Awards

Les 9e New York Videogame Awards ont eu lieu cette semaine à Manhattan, et The Outer Worlds a été le grand gagnant de la soirée. Le RPG développé par Obsidian a remporté le prix du jeu de l’année.

Parmi les autres titres qui ont reçu des nominations pour le jeu de l’année, mentionnons Outer Wilds, Luigi’s Mansion 3, A Plague Tale: Innocence, Sekiro: Shadows Die Twice, Resident Evil 2, Death Stranding, Telling Lies et Disco Elysium.

Obsidian a plus en réserve pour The Outer Worlds, car le studio prévoit de publier un DLC pour le jeu PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC plus tard en 2020. Le jeu est disponible sur Xbox Game Pass, afin que les abonnés puissent se procurer le jeu sans frais supplémentaires.

Disco Elysium (meilleur jeu indépendant et meilleure écriture) et Sayonara Wild Hearts (meilleur jeu mobile et meilleure musique) ont également remporté de grands prix aux New York Videogame Awards. Vous pouvez voir la liste complète des catégories et des gagnants ci-dessous.

L’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aime a été honoré du prix Andrew Yoon Legend, et vous pouvez regarder son discours d’acceptation dans la vidéo ci-dessus.

Prix ​​du jeu vidéo de New York 2020

Prix ​​Big Apple du meilleur jeu de l’année:Prix ​​Andrew Yoon Legend:Prix ​​Statue de la Liberté du meilleur monde:Prix ​​Herman Melville pour la meilleure écriture:Coney Island Dreamland Award du meilleur jeu AR / VR:Prix ​​Tin Pan Alley pour la meilleure musique d’un jeu:Prix ​​du zoo pour enfants de Central Park pour le meilleur jeu pour enfants:Prix ​​A-Train du meilleur jeu mobile:Off Broadway Award du meilleur jeu indépendant:Prix ​​Freedom Tower du meilleur remake:Prix ​​Great White Way du meilleur acteur dans un jeu:Courtney Hope en tant que Jesse in ControlPrix ​​du capitaine pour la meilleure équipe de recrues Esports:Prix ​​Joltin ’Joe: Meilleur joueur Esports de l’année:

