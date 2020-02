The Outer Worlds retarde son lancement sur Nintendo Switch à cause du coronavirus

Le virus a eu un impact sur l’ordinateur qui fonctionne dans le port de Switch.

La crise deCoronavirus de WuhanIl a considérablement affecté l’industrie du jeu vidéo. Nous avons récemment parléimpact du virus sur la production de Nintendo Switch, puisque la console est fabriquée en Chine, où la crise a éclaté. Maintenant, nous savons que cela a également retardé le lancement deLes mondes extérieurssur la console hybride de Nintendo.

Avec un siège à Singapour et des bureaux dans toute la Chine, Virtuos est l’équipe en charge du port pour Switch.Division privée, propriété deTake-two, a annoncé aujourd’hui sur Twitter que l’équipe Virtuos est saine et sauve, mais le bureau a été fermé, donc le projet a été paralysé.

Private Division annonce bientôt la nouvelle date de sortie du jeu sur SwitchLa division privée a également confirmé qu’elle se concentrerait sur le lancement physique du jeu de cartouches, en plus du jeu numérique. Auparavant, le jeu devait inclure un code de téléchargement dans l’édition physique. The Outer Worlds avait prévu de lancer sur Switch au cours du premier trimestre de 2020, cependant, depuis que la société a mis le jeu en vente au cours de l’exercice 2021, nous pouvons nous attendre à ce qu’il arrive sur Switch du 1er avril 2020 au 31. Mars 2021. En tout cas,l’éditeur annoncera bientôt la nouvelle date de sortie du jeu pour la console Nintendo.

Les développeurs travaillent déjà surLe premier DLC de The Outer Worlds, un contenu qui élargira son histoire et sa portée tout au long de l’année. Si vous voulez en savoir plus sur le nouveau RPG aventure et science-fiction spatiale deObsidienneN’hésitez pas à jeter un œil à nosL’analyse des mondes extérieurs.

En savoir plus sur: The Outer Worlds, Obsidian, PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

.