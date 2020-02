The Outer Worlds retardé sur Switch en raison d’un coronavirus mais viendra physiquement sur le chariot

Il s’agit d’un cas classique de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que The Outer Worlds a été retardé sur Nintendo Switch de sa date de sortie originale de mars 2020 à une date ultérieure. Cette nouvelle vient de l’éditeur Private Division, qui explique que l’équipe portuaire Virtuos a besoin de plus de temps pour terminer le développement, qui a été entravé par l’impact déchirant du coronavirus. Cependant, du bon côté, The Outer Worlds sortira physiquement sur un panier et ne sera pas une boîte ennuyeusement vide avec un code de téléchargement.

Nous retardons @OuterWorlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos travaillant sur le port, afin de leur laisser suffisamment de temps pour terminer le développement. Nous allons maintenant publier la version physique sur cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de lancement, nous vous le ferons savoir!

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

Pour citer le site Virtuos, «le plus grand studio de Virtuos est situé à Shanghai, en Chine. Virtuos possède également des studios à Chengdu et Xian Chine, Saigon, [and] Vietnam », entre autres. Il est donc logique que le coronavirus, découvert pour la première fois en Chine et ravageant maintenant l’Asie, ait un impact si malheureux sur leurs opérations. De toute évidence, la santé et la sécurité des gens passent avant la sortie d’un portage d’un jeu Obsidian sur Nintendo Switch le plus rapidement possible. Un retard, c’est bien.

En attendant, nous venons de recevoir de nouvelles captures d’écran de The Outer Worlds montrant à quoi il ressemble sur Switch, et cela semble bien se passer. Nous vous informerons lorsque le titre recevra une nouvelle date de sortie sur Switch.

Êtes-vous au moins heureux d’apprendre que le jeu arrivera sur un chariot quand il arrivera?

[Source]