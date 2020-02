The Outer Worlds sur Nintendo Switch retardé en raison d’un coronavirus | My Nintendo News

La division privée a tweeté que l’excellent The Outer Worlds sur Nintendo Switch serait retardé en raison du coranavirus. Le virus a un impact sur le travail chez Virtuos qui est en charge du port Nintendo Switch. C’est parce que leur bureau est actuellement fermé. La société a également décidé de publier le jeu sur cartouche, plutôt que de simplement fournir un code de téléchargement comme indiqué initialement. Une nouvelle date de lancement pour The Outer Worlds sur Nintendo Switch arrivera bientôt.

Nous retardons @OuterWorlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos travaillant sur le port, afin de leur laisser suffisamment de temps pour terminer le développement. Nous allons maintenant publier la version physique sur cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de lancement, nous vous le ferons savoir!

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

Pour clarifier, l’équipe de Virtuos est ok, mais leur bureau est resté fermé pendant cette période. Nous travaillons avec l’équipe pour déterminer un calendrier de développement mis à jour, et partagerons plus concernant une nouvelle date de lancement sous peu.

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

