The Outer Worlds Switch Port Dev veut apporter des jeux PS5 et Xbox Series X à la console de Nintendo

The Switch a accueilli plusieurs ports surprenants de jeux PS4 et Xbox One au fil des ans, dont The Witcher 3 et Doom, mais avec la prochaine génération de consoles à l’horizon, certains fans se demandent si les titres conçus pour PS5 et Xbox Series X recevra également des versions Switch. Mais un développeur qui s’est bâti une réputation de bon studio de port Switch encourage les studios de jeux à ne pas laisser le Switch derrière.

Virtuos Studios a géré certains des plus grands ports de Nintendo Switch, y compris Dark Souls Remastered, LA Noire et le prochain port de The Outer Worlds. Maintenant, dans une interview avec Maxi Geek, le vice-président du studio, Elijah Freeman, a exprimé son optimisme quant à la possibilité de continuer à développer des ports de nouveaux jeux pour le Switch.

“Nous pensons que 2020 sera l’année du développement centré sur le jeu”, a-t-il dit, “où les joueurs s’attendront en standard à une cohérence d’expérience avec leurs jeux préférés.” Il dit que, avec les nouvelles consoles au coin de la rue, “les développeurs doivent élaborer des stratégies et planifier une expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes. Chez Virtuos, nous sommes chargés et pleins de talents prêts à aider à apporter ces nouveaux jeux à la Nintendo Switch. “

Ailleurs dans l’interview, Freeman dit que le studio travaille très dur pour maintenir l’intégrité du jeu porté. “Nous épuiserons toutes les options dont nous disposons avant de faire des suggestions pour apporter le moindre changement au jeu”, dit-il. “Si nous le faisons, alors l’éditeur aurait toujours la décision finale.”

The Outer Worlds sortira pour Switch le 5 juin. Une autre version récente majeure, Doom Eternal, arrivera également bientôt sur Switch, avec le port développé par Panic Button, un spécialiste du Switch.

Top des nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 5 au 11 avril 2020Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – avril 2020 Le meilleur mode de Resident Evil 3 Remake est HiddenFinal Fantasy 7 Remake – Bande-annonce finaleNous apprenons à Antonio à pêcher … pour toujours – The Vile Villager Épisode 2Animal Crossing: New Horizons ReviewNous faisons Half-Life: Alyx’s Beautiful World A VR Nightmare Hellscape | Mode pomme de terrePersona 5 Royal ReviewDevs Episode 6 expliqué – Théories, personnages et répartition des intriguesResident Evil 3 Remake: 14 oeufs de Pâques et référencesMariage animalier, sociétés de jeux faisant du bien et choses à sourire | Bonne nouvelle Gaming Ep 1Resident Evil 3 Remake’s Nemesis Vs. Gameplay de comparaison de M. X de RE2

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: la revue vidéo des mondes extérieurs

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.