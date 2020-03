The Outer Worlds vous permet de modifier la taille du texte sur Nintendo Switch

L’un des problèmes qui est apparu assez fréquemment depuis l’arrivée de la HD dans les jeux vidéo est celui de la taille insuffisante du texte. En pensant sans aucun doute à tirer pleinement parti des énormes résolutions disponibles pour introduire autant de menus de manière confortable et compacte, ou que vous voyez toujours autant de scénario que possible tout en discutant avec n’importe quel PNJ, le fait est qu’il y a peu de titres qui finissent presque par nécessiter une loupe pour pouvoir les jouer sans se fatiguer trop de la vue, en particulier dans les RPG de dernière génération – nous ne regardons personne Final Fantasy XV – avec une énorme quantité de lecture à suivre pour en savoir plus sur l’histoire, ou dans le cas de la console hybride lorsque l’on joue en mode portable ou en version Lite. Cela a été le cas détecté lors des premières bandes-annonces et parties de jeu partagées par Obsidian Entertainment à propos de son travail Les mondes extérieursun premier récit rpg personne de réglage futuriste qui est en développement et en cours de lancement sur différentes plateformes à un moment donné cette année, après quelques petits revers dans son entreprise liés à l’actualité; Heureusement, le développeur a pris bonne note des commentaires partagés par le joueur public à travers les réseaux et a annoncé des mesures à cet égard.

Plus précisément, votre décision a été de permettre redimensionner la police du texte de manière gratuite grâce à une mise à jour gratuite qui placera le jeu dans sa version 1.3, après une précédente qu’il avait déjà sortie à la fin de l’année dernière; une décision sans doute des plus correctes, de rendre les jeux plus inclusifs vis-à-vis du public, quelle que soit leur situation visuelle et en prévention d’éventuels futurs problèmes de fatigue oculaire, et que nous espérons que davantage d’entreprises prennent note de leurs sorties respectives . Dans ce rpg, vous vous réveillez de l’hibernation dans un vaisseau de colonie qui a été perdu alors que vous vous dirigiez vers Halcyon, la colonie la plus éloignée de la Terre, au bord de la galaxie, pour vous trouver au milieu d’une conspiration complexe qui menace de la détruire . Alors que vous explorez les limites de l’espace et rencontrez diverses factions, toutes avides de pouvoir, la personnalité que vous décidez d’adopter déterminera comment cette histoire se développera en fonction du protagoniste. Dans les équations de la colonie, vous êtes la variable inattendue.

Bande-annonce de The Outer Worlds (Nintendo Switch)

