The Path of Light apportera ses puzzles à Nintendo Switch en avril

Le même jour où nous savons qu’il atteindra Nintendo Switch, le jeu de puzzle, Endommagé en transit, nous avons également appris que Archaica: le chemin de la lumière, autre titre du genre, atteindra le catalogue de la console Nintendo actuelle. Développé par Deux Mammouths et publié par Drageus Games, peut être acheté à partir de la prochaine 24 avril au prix de 14,99 €, comme illustré dans l’onglet officiel de l’eShop, Il sortira également sur PlayStation 4 et Xbox One, alors qu’il avait déjà atteint Steam en 2017, où il a de très bonnes critiques.

Comme on dit, deux jeux du même genre, mais ça, à la fois son gameplay et son côté artistique sont très différents. Les niveaux Archaica: le chemin de la lumière Ils mettront à notre disposition quelque chose que nous avons presque certainement manipulé dans d’autres jeux vidéo: cristaux qui émettent des rayons lumineux et panneaux réflecteurs. Nous devrons transporter ces rayons, depuis leur origine, jusqu’à un point précis de la scène, en utilisant des réflexions.

Nous devons mettre nos efforts pour surmonter plus de 50 niveaux, de plus en plus compliqué, avec de nouvelles mécaniques et même 12 types de gadgets ils manipuleront la lumière différemment, afin de découvrir toutes les fins de Archaica: le chemin de la lumière. La bande sonore environnement et relaxant, propice à la résolution des différents puzzles du 6 emplacements que nous visiterons, prairies, désert et volcans, entre autres.

Archaica: The Path of Light apportera de nombreux puzzles et un cadre magique

Archaica: le chemin de la lumière Cela vient pour éclaircir nos esprits et nous divertir pendant un certain temps, en réfléchissant à la façon de résoudre vos énigmes. Sur la chaîne officielle de YouTube de votre distributeur, la bande-annonce officielle de la version de Nintendo Switch, où nous pouvons voir certains de ses puzzles, un petit échantillon de sa bande sonore, ainsi qu’une section visuelle très frappante, non seulement pour ses couleurs saisissantes, mais pour les structures qui composent les scénarios que nous visiterons.

