The Pokemon Company annonce les plans “Pokemon Day” 2020, y compris la révélation de nouveaux Pokémon mythiques

La Pokemon Company a annoncé ses plans pour la Journée Pokémon de cette année, qui se tiendra le 27 février en commémoration de la sortie de Pokemon rouge / vert.

Ces plans ont été détaillés dans un article publié sur le site officiel de Pokemon, et comprennent des plans de célébration pour Épée / Bouclier Pokémon, Pokemon GO, et Pokemon Masters. L’annonce la plus notable est cependant la révélation d’un tout nouveau Pokémon Mythique pour Épée / Bouclier Pokémon, qui figurera également dans le prochain film d’anime Pokemon Coco.

Découvrez le récapitulatif complet ci-dessous:

D’abord et avant tout, un tout nouveau Pokémon Mythique doit être révélé. Ce Pokémon jouera dans le nouveau film Coco et sera disponible dans Pokémon Sword & Shield

Une bataille Max Raid spéciale se déroulera dans Pokémon Sword & Shield

Un événement spécial se déroulera dans Pokémon GO

De nouvelles informations sur Pokémon Masters seront révélées

Nous serons sûrs de partager plus de mises à jour au fur et à mesure.

