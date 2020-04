The Pokmon Company annule le championnat du monde de vidéo et de cartes 2020

Les joueurs de Pokmon Sword and Shield ne pourront pas concourir pour le coronavirus.

La pandémie decoronavirusIl continue de forcer les entreprises du monde entier à annuler leurs événements prévus pour 2020. La dernière victime de l’industrie du jeu vidéo estThe Pokmon Company, qui au cours des dernières semaines a éliminé plusieurs événements duPokmon Championship Series. Comme de nombreux fans le craignaient, le problème a conduit à l’annulation complète du Pokmon WCS qui devait avoir lieu en août à Londres, en plus du Pokmon ICS prévu pour juin dans l’Ohio.

La Coupe du monde 2021 sera élargie pour compenser“Avec l’annulation de ces événements, le Play! Pokmon Championship Series 2020 estannuléet tous les événements marquants de Play! Pokmon, y compris les ligues, clubs, tournois de pré-lancement, League Challenge, League Cup, Premier Challenge et Midseason Showdown sont également annulés jusqu’à nouvel ordre. Aucun point de championnat ne sera offert pour le reste de la saison “, explique le communiqué.

C’est une nouvelle amère pour les amateurs de la scène compétitive après les extensions Pokmon Sword / Pokmon Shield et JCC, bien que, comme nous le disons, celui qui arrive. Dans l’ensemble, TPCi explique que tous les points attribués pendant la saison en cours seront conservés pour la célébration de Play! Pokmon Championship Series 2021, qui deviendra plus fort que jamais. Pour l’instant, on parle deune coupe du monde “élargie”qui aura lieu à Londres l’année prochaine, et de respecter les invitations de cette année.

“En attendant, nous tenons à remercier nos millions de joueurs, supporters, organisateurs et éducateurs du monde entier pour leur soutien et leur compréhension continus dans ces circonstances très particulières”, poursuit le texte. Si vous avez suivi l’actualité du jeu vidéo récemment, vous saurez que de nombreux autres moments forts ont également été annulés, notamment l’E3 2020.

