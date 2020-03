The Pokmon Company annule les prochains tournois de la saga dans les jeux vidéo et les cartes

La scène compétitive de Pokmon reste en pause jusqu’à la mi-mai.

Chaque année, les adeptes les plus compétitifs de la saga Pokmon se préparent à participer auChampionnat du mondeà la fin de l’été; bien que cette année, en raison de la crise des coronavirus,The Pokmon Companya décidé d’annuler bon nombre des événements à venir organisés pour protéger la santé des participants et des travailleurs.

Cela implique que, jusqu’au 14 mai prochain, aucun événement labellisé n’aura lieuProgramme Play! Pokmon, couvrant les jeux vidéo et les cartes, affectant les championnats régionaux, les événements spéciaux, les défis de la ligue, les coupes de la ligue, les premiers défis, les affrontements de mi-saison et les tournois de pré-lancement pour les extensions du TCG. Les points de classement ne peuvent pas être gagnés pendant cette période.

Traditionnellement, les joueurs viennent à ces événements pourpoints de compétitionavec lequel se qualifier pour la Coupe du monde, actuellement prévue pour le 14 août. Cependant, avec cette situation, de nombreux fans se demandent s’ils finissent par annuler. Après tout, le système de notation a déjà été durement touché à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Beaucoup se demandent si la Coupe du monde finira par être annuléeIl reste à voir si certains magasins auront l’autorisation d’organiser des événements de pré-lancement pour le TCG, bien que, dans l’intervalle, les joueurs puissent continuercompétition en lignevia Pokmon Sword / Pokmon Shield et Pokmon Trading Card Game en ligne.

