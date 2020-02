The Retro Champ offre une nouvelle façon de jouer aux jeux NES / Famicom

L’amour des jeux rétro semble être particulièrement fort dans la fanbase de Nintendo. En conséquence, il y a tellement de systèmes personnalisés différents par différentes sociétés, qui cherchent tous à fournir une nouvelle expérience cool pour donner un nouveau souffle aux jeux de «l’ancien temps». Une société appelée My Arcade a développé une nouvelle appareil appelé le Retro Champ qui tombe également dans cette catégorie.

Le Retro Champ a l’avantage de pouvoir jouer aux titres NES et Famicom. Mieux encore, il bascule un écran 7 pouces intégré, ce qui le rend plutôt pratique. Il peut toujours être connecté à un autre écran si vous préférez quelque chose de plus grand.

Si cela ressemble à quelque chose qui est votre vitesse, alors un champion rétro peut être acheté pour 79,99 $. Découvrez-le sur le site officiel de My Arcade.

Voici une description:

La console Retro Champ ™ insuffle une nouvelle vie aux cartouches NES ™ et Famicom ™ des joueurs rétro sans avoir besoin d’une console héritée. La nouvelle console de My Arcade comprend un écran 7 “intégré qui permet un jeu portable avec 3 à 5 heures de lecture via la batterie rechargeable intégrée. Les joueurs rétro qui souhaitent jouer dans le confort de leur canapé peuvent connecter le Retro Champ ™ à leur téléviseur via la sortie HDMI® de la console et se coupler avec les contrôleurs sans fil My Arcade (vendus séparément). Un kit de nettoyage de cartouche intégré est également inclus – plus de soufflage sur les cartouches!

traits

• Jouez aux cartouches NES ™ et Famicom ™ en déplacement.

• Écran couleur 7 pouces.

• 3-5 heures de lecture sur la batterie rechargeable.

• Béquille intégrée.

• Peut se connecter au téléviseur via une sortie HDMI®.

• Compatible avec nos manettes sans fil Super GamePad.

• Un mini kit de nettoyage intégré vous permet de prendre correctement soin des cartouches plus anciennes.

