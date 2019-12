The Rise Of Skywalker ressemble beaucoup à un jeu vidéo

Le nouveau film Star Wars est plein de quêtes de recherche et a clairement traversé une sorte d'enfer de développement. Cela ressemble beaucoup à un jeu vidéo! Sur ce SPOILER-REMPLI épisode bonus de Kotaku Splitscreen, nous discutons.

Sérieusement, n'écoutez ni ne lisez plus avant d'avoir vu Rise of Skywalker!

Dans cet épisode bonus de deux heures, nous passons par Star Wars: The Rise of Skywalker, intrigue point par point, et parlons de ce que nous aimions et n'aimions pas. Surtout ce dernier.

Regardez, ce film était un gâchis. Même si cela vous a plu, il est difficile de nier combien de points de tracé n’ont aucun sens et à quel point la stimulation induisant un coup de fouet cervical pourrait être. Un regard en arrière sur les anciennes fuites de Reddit révèle que certains points clés de l'intrigue ont été supprimés du film – comme la révélation que Lando avait une fille qui a été kidnappée par le Premier Ordre – et il est clair que la production était pleine de problèmes.

Voici quelques réflexions générales de ma part, Maddy et Kirk:

Maddy Myers: Mon point de vue d'oiseau sur ce film est qu'il s'agit d'un film extrêmement en ligne, dans le sens où il ressemble à une réaction non seulement à The Last Jedi mais spécifiquement à toutes les réactions et discours sur Internet à propos de The Last Jedi. Et si vous ne connaissiez pas ces conversations, vous auriez probablement une réaction assez différente à ce film. Vous pourriez même vous sentir mieux à ce sujet. Vous pourriez vous sentir un peu confus à propos de ce que je vois comme des points d'intrigue introduits et non résolus dans le film. Cela bouge très vite – nous pourrons en parler plus tard – mais ce qui me surprend vraiment dans ce film, c'est comment il se sentait en ligne quand il s'agissait de réagir aux fans et d'essayer de donner aux fans ce qu'ils disent vouloir. Au moins pour moi, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Mais c'était vraiment étrange à voir. C'était très 2019 de cette façon. C’est ma position.

Jason Schreier: Je pense que The Rise of Skywalker est le jeu vidéo des films Star Wars, et je ne dis pas cela juste dans le sens où tout cela était un tas de quêtes de récupération, mais aussi, dans le sens où il y avait clairement un désordre si perturbé d'une production que l'histoire n'a pas de sens. Vous pouvez le regarder et voir tous les morceaux disparates de fils de traçage qui étaient autrefois là et retirés pour une raison ou une autre, car ils avaient tellement de problèmes de production. Et en ce sens, c'est comme un jeu vidéo. C'est le destin vanille des films.

Kirk Hamilton: Je partage quelque peu cette impression. J'ai été vraiment frustré par ce film; Je pensais que c'était un énorme gâchis. Et sortir du théâtre en pensant wow, ce n'était pas bon. Je pense que mes deux gros plats à emporter sont les suivants: c'était en fait assez surprenant de ressentir cela à propos d'un film majeur sur les tentes, uniquement parce que j'ai l'impression que récemment les gros films sur les tentes ont généralement été au moins bons. Et pas activement mauvais. C'est donc un sentiment surprenant, et franchement, un peu excitant, d'être comme oh wow, ce truc est nul. C'était intéressant de voir à quel point c'était mauvais, puis Jason, comme vous l'avez dit – je pense que cela m'a laissé, ainsi que beaucoup de gens, deviner beaucoup de la façon dont il a été fait, et toutes ces questions de production. Ce que je trouve insatisfaisant à bien des égards, seulement parce qu'il est difficile de répondre à beaucoup de ces questions, et parce que c'est un film tellement insatisfaisant, je pense. Je l'ai trouvé très insatisfaisant, je me retrouve à poser toutes ces questions sur la façon dont cela a été fait, et ce qui s'est passé dans le script, et qu'est-ce que tout ça … Je le compare au sentiment que vous ressentez des jeux qui ont été redémarrés un tas de temps et ils étaient techniquement en développement depuis sept ans, mais ils l'ont vraiment jeté ensemble à la dernière minute.

