The Simpsons: Hit & Run a été parfaitement recréé dans Dreams

À ce stade, nous ne savons pas si nous aurons jamais un remake / remaster de Les Simpsons: Hit & Run, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas revivre cette aventure dans le nouveau Molécule des médias, rêves. Cet outil de création génial pour PS4 Cela nous a donné l’occasion de jouer des choses que nous n’aurions probablement jamais cru possibles, comme ce projet par l’utilisateur ReivaJKH.

Chacun des personnages est identique à la version originale, avec Homer, Marge, Bart, Maggie et Lisa Être jouable. Bien que cette récréation nécessite encore un peu plus de temps et d’efforts, la base d’un projet impressionnant est là. Il n’est pas clair si son créateur a l’intention de continuer à le mettre à jour, mais de la même manière, il ressemble et ressemble au jeu dont vous vous souvenez de 2003.

Avec des remakes et des remasters partout, l’idée de voir une version moderne de Hit & run Cela ne ressemble pas à quelque chose de si fou. Fin 2019, le producteur du jeu, Vlad CeraldiIl a dit qu’il voulait ramener le jeu d’une certaine manière, mais pour le moment il n’y a pas de plan établi.

Via: OpyGam3r

