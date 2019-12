The Skywalker Saga compte à rebours pour sortir avec une nouvelle bande-annonce

Récemment, vous ne pouvez pas parcourir Internet sans entendre parler de Star Wars. Le dernier film de la franchise, The Rise of Skywalker, est sorti et tout le monde en parle. Mais qu'en est-il des jeux vidéo Star Wars? En juin, lors de l'E3, nous vous avons fait part de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. C'est un jeu gargantuesque, référençant les neuf films de la série principale. Nous n'avons pas entendu parler du titre depuis quelques mois. Cependant, le développeur TT Games vient de déposer une bande-annonce du titre sur YouTube. Il est destiné à attirer les joueurs vers sa sortie en 2020.

LEGO Star Wars: La saga Skywalker s'annonce impressionnante. Plus impressionnant

Jetez un œil au petit extrait ci-dessous:

Aïe, juste dans mon os de nostalgie! Cette vidéo m'a même excité pour Jango Fett, et je déteste l'attaque des clones.

Bien que le clip soit court, il rend un excellent travail en rendant hommage à chaque film. En outre, vous pouvez entendre la voix agir! C'est un nouvel ajout. Auparavant, les titres LEGO Star Wars avaient des personnages utilisant des grognements et un langage corporel pour se transmettre leurs messages. Il reste à voir si le jeu fera parler tous les acteurs ou seulement quelques-uns.

Amateurs, allez-vous acheter LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sur Switch en 2020? Pouvez-vous même mettre de côté les centaines d'heures qui seront nécessaires pour achever complètement cette monstruosité? Faites-le nous savoir ci-dessous!

[Source 1, Source 2, / Via]