The Sleeping King fait ses débuts en version d’essai

Blossom Tales: The Sleeping King Il est avec nous depuis un certain temps et spécifiquement il est sorti en décembre 2017. Avec un certain impact sur sa sortie, le jeu a déjà une démo gratuite sur le Nintendo eShop.

Profitez de cette occasion pour donner à Lily une chance de participer à son premier test en tant que chevalier de la rose. Tout cela dans un jeu qui ressemble au style de The Legend of Zelda en termes d’action et d’esthétique. De plus, si vous avez un compte dans l’eShop américain, vous pouvez obtenir Blossom Tales: The Sleeping King pour la moitié de son prix.

