The Survivalists, Zombie Army Trilogy obtient des versions physiques sur Switch

Publié le 24 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Sold Out a confirmé qu'il distribuerait deux jeux Switch récemment annoncés au détail. Les Survivalists de Team17, en plus de Zombie Army Trilogy de Rebellion, seront vendus physiquement.

The Survivalists lance Switch en 2020 et Zombie Army Trilogy arrive au premier semestre de la nouvelle année. Nous en avons plus sur les deux jeux ici et ici respectivement.

La source

en relation