The Tiger King / The Office Crossover dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, c’est le dernier véritable documentaire sur le crime à prendre le monde d’assaut, se classant à plusieurs reprises dans le top 10 interne de Netflix – et maintenant il est mélangé avec l’émission la plus populaire de Netflix de tous les temps.

Tournant autour d’un casting de personnages très réels mais toujours plus grands que nature, Tiger King a fourni beaucoup de fourrage pour de nouveaux mèmes – et ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne soit mélangé avec d’autres émissions de télévision populaires.

L’acteur du bureau Rainn Wilson a mélangé son personnage Dwight Schrute avec Joe Exotic, le titre Tiger King du documentaire. La photo qui en résulte est un véritable cadeau pour Internet, nous bénissant tous avec “Dwight Exotic”.

Bien sûr, Dwight n’est pas le seul personnage à avoir été mélangé avec le style auto-proclamé de Joe Exotic, sport de mulet, “redneck gay gun-toting gay”. Les comparaisons entre Exotic et le président des États-Unis ont abouti à cette image bien plus horrible:

La série télévisée a engendré plus que des mèmes, cependant – un shérif de Floride espère que la popularité du documentaire l’aidera à résoudre l’affaire froide vieille de plusieurs décennies de la disparition de Don Lewis.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness est maintenant en streaming sur Netflix dans une série limitée de sept épisodes.

