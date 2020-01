The Town of Light: Deluxe Edition toujours en cours sur Switch, apparemment le mois prochain

Publié le 26 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

The Town of Light: Deluxe Edition était annoncé pour la première fois pour Switch il y a deux ans. Notre dernière mise à jour est arrivée en mai et il n’y avait pas beaucoup de bonnes nouvelles à l’époque. En plus de supprimer une version physique, il y avait des questions quant à savoir si le jeu sortirait réellement sur Switch.

Heureusement, il semble que The Town of Light: Deluxe Edition finira finalement sur la console de Nintendo. Une page eShop est apparue, qui indique une date de sortie le 7 février. Il semble que nous soyons à moins de deux semaines d’un lancement officiel.

Voici quelques informations sur The Town of Light: Deluxe Edition ainsi que sur la bande-annonce:

Jouez à travers les yeux de Renée, une jeune fille de 16 ans qui souffre des symptômes de la maladie mentale. Elle cherche des réponses aux nombreuses questions de son passé, tout en explorant l’endroit où elle a passé la majeure partie de sa jeunesse. Guidez Renée à travers un voyage sombre et émotionnel où les frontières entre divertissement, narration et réalité se brouillent.

Cette édition de luxe comprend un contenu documentaire exclusif explorant l’histoire de l’hôpital psychiatrique de Volterra et la création de La ville lumière.

The Town of Light: Deluxe Edition coûtera 9,99 $ sur le Switch eShop. Le préchargement est en direct sur l’eShop, où vous pouvez le récupérer pour 8,99 $.

Source: Switch eShop

