The Trials Of Mana Remake prouve que Square Enix peut fidèlement refaire un RPG classique des années 90

Le deuxième remake haute définition d’un jeu de rôle Square Enix des années 90 qui sortira ce mois-ci est beaucoup plus fidèle à l’original que Final Fantasy VII. Sous le relooking 3D caricatural de Trials of Mana et le jeu de voix douteux, c’est le même RPG d’action simple et satisfaisant qu’il a toujours été.

Trials of Mana a commencé sous le nom de Seiken Densetsu 3, la suite de Super Famicom de 1995 du RPG d’action classique Secret of Mana. Bien que les fans occidentaux jouent depuis deux décennies via des traductions non officielles, le jeu n’a pas vu de sortie officielle en anglais avant juin 2019 dans le cadre de la compilation Collection of Mana. Maintenant, moins d’un an depuis que l’original a été officiellement introduit dans le monde occidental, nous avons un remake 3D haute définition.

La réédition de l’année dernière, jouée sur le SwitchScreenshot: Square Enix (Kotaku)

Pour les gens dont la première expérience avec Trails of Mana a été la localisation de l’année dernière, le timing est étrange. Rappelez-vous le jeu auquel vous avez joué l’été dernier?

Le remake de cette année, joué sur la PlayStation 4Screenshot: Square Enix (Kotaku)

Voici encore ce même jeu, seulement il a l’air et joue beaucoup mieux. Les fans anciens et nouveaux devraient être satisfaits de ce que Square Enix a fait pour moderniser le classique: le remake de Trials of Mana améliore considérablement les parties les plus maladroites du jeu original, tout en laissant les bons morceaux de l’enfer seuls.

La narration dynamique de Seiken Densetsu 3, l’une de ses plus grandes forces, est inchangée. Les joueurs sélectionnent un chef de groupe et deux partisans parmi un groupe de six. Chaque personnage a une histoire d’origine différente. Kevin est un personnage à moitié humain dont le père homme-bête va trop loin en essayant de faire ressortir son animal intérieur. Hawkeye est un membre de la tribu des voleurs de Nevarl dont le chef tombe sous l’influence d’une sorcière maléfique. Riesz est une princesse d’un royaume de montagne qui cherche son frère kidnappé.

L’intrigue principale du jeu reste la même quels que soient les personnages choisis. L’équipe de trois doit chasser les esprits élémentaires afin de récupérer l’épée légendaire de Mana et de sauver le monde de la destruction par un mal ancien. Le déroulement des événements et la réaction du groupe de joueurs dépendent des personnages choisis. Le soldat valsénien Duran réagit bien différemment à une invasion de sa ville natale que tout autre personnage, par exemple. Chaque personnage partage également l’un des trois méchants principaux du jeu, donc les associer ensemble rend la conversation plus animée.

Personne ne devrait choisir Charlotte. Son bébé est intolérable. Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

Les six personnages ont également des compétences et des capacités très différentes, ce qui peut affecter la façon dont les batailles se déroulent au cours du jeu. La présence du guérisseur Charlotte dans votre groupe permet de survivre à des combats difficiles sans brûler l’inventaire des objets de guérison du groupe. Avoir un personnage avec la capacité de debuffer les ennemis dans le groupe aide à donner plus d’impact aux attaques d’un bagarreur de base comme Kevin. À certains moments du jeu, les joueurs peuvent changer la profession de leur personnage, en sélectionnant des classes de branches sombres et claires avec leur propre concentration et leurs capacités spéciales.

La plus grande différence entre les épreuves originales de Mana et le remake est à quel point le combat est meilleur dans la version mise à jour. L’original Super Famicom a fait de son mieux, mais ses batailles 2D de base n’ont rien sur les bagarres 3D énergiques du remake. Les personnages peuvent se bloquer sur les ennemis, attaquer par derrière pour plus de chances de toucher des coups critiques. Il y a maintenant des attaques légères et lourdes, ces dernières générant des cristaux utilisés pour remplir le super mètre de chaque personnage, utilisés pour déclencher de puissantes attaques spéciales. Il y a l’esquive et le saut, deux mouvements que l’original n’avait pas (ou n’avait pas vraiment besoin).

Les combats sont tellement plus excitants dans les nouveaux Trials of Mana. Même lorsque vous revenez en arrière dans des zones avec des créatures de niveau inférieur, ce qui arrive souvent, abattre des créatures est très amusant.

Je dois sauter pour récupérer ces chauves-souris. Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

C’est bien que le combat soit si convaincant, car il n’y a pas grand-chose à faire dans Trials of Mana à part le combat. En dehors de l’achat d’équipement et de la recherche de trésors et d’objets de collection étranges, les joueurs ont peu de raisons de rester en ville. Les personnages non-joueurs importants pour faire avancer l’intrigue sont clairement indiqués. Il y a des personnages éparpillés dans les villes du monde qui accordent au groupe de nouvelles capacités spéciales lorsqu’ils interagissent avec, mais ils sont généralement assez évidents.

Contrairement à l’original, il y a de bonnes raisons de mettre des points dans les statistiques hors classe. Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

C’est parce que contrairement à Final Fantasy VII Remake, qui a été rempli de toutes sortes d’extras et de rembourrage, Trials of Mana reste largement fidèle à l’original de Super Famicom. Le combat est passionnant et nouveau. La progression au niveau du personnage a été modifiée, avec de nouvelles capacités à débloquer en fonction de la façon dont les joueurs dépensent leurs points de compétence. La musique est magnifiquement remasterisée, avec les pistes originales sélectionnables dans le menu principal. Le jeu de voix en anglais n’est pas génial, mais il peut être échangé pour le japonais ou complètement coupé.

En dehors de ces changements et ajouts généralement les bienvenus, le remake HD de Trials of Mana est vraiment le jeu original avec une nouvelle couche de peinture. L’histoire est la même. Les personnages sont les mêmes. Et bon, Square Enix a réussi à tout faire en une seule version. Prenez ça, Final Fantasy VII Remake.

