The Turning Review – Quelques vis trop desserrées

Bien que ce ne soit pas la littérature la plus célèbre du canon de l’horreur occidentale, Le tour de la vis d’Henry James est toujours une histoire effrayante assez largement connue et étudiée. Il y a donc de fortes chances que vous l’ayez rencontré d’une manière ou d’une autre, que ce soit dans une classe à l’école ou dans l’une de ses nombreuses adaptations directes ou thématiques au cinéma et à la télévision (comme The Others ou The Innocents). Tout cela pour dire que The Turning n’essaie pas exactement de percer de nouveaux horizons. Son seul véritable objectif aurait dû être de raconter une histoire effrayante familière avec un ensemble de visages frais. Une barre basse, bien sûr – mais, malheureusement, pas une qu’elle parvienne à effacer.

Comme la nouvelle sur laquelle elle est basée, The Turning est l’histoire d’une nounou résidante (Mackenzie Davis) nommée Kate pour encadrer deux enfants riches excentriques, Flora (Brooklyn Prince) et Miles (Finn Wolfhard), à leur étendue, domaine isolé. Les enfants ont récemment perdu leurs parents dans un tragique accident, les laissant sous la garde de leur gardienne sévère mais qui pardonne trop, Mme Grose (Barbara Marten), qui les considère tous les deux comme des “pur-sang” et au-delà de tout tout reproche. Naturellement, les choses commencent à aller vers le sud presque immédiatement lorsque les enfants commencent à repousser les limites de la patience de Kate tandis que le domaine lui-même semble se refermer lentement autour d’elle.

The Turning espère être une partie de drame psychologique, une partie d’histoire de la maison hantée gothique classique, mais elle ne réussit vraiment que partiellement comme cette dernière. Le domaine – Bly Manor dans le livre mais jamais nommé dans le film – est imprégné d’une sorte d’élégance poussiéreuse oubliée qui lui donne instantanément du caractère. Cela ressemble à quelque chose qui sort directement des films d’horreur campagnards et exagérés des années 90 et du début des années 00, comme The Haunting ou Rose Red, ce qui est approprié puisque l’histoire a été mise à jour pour être une période des années 90 pièce. Ne vous inquiétez pas – vous ne pourrez pas manquer ce détail particulier, entre la première ligne de dialogue provenant littéralement d’un reportage sur un service commémoratif pour le Kurt Cobain récemment décédé ou les coups persistants de Mackenzie Davis qui se promènent dans Doc Martens noir brillant. Tout cela est très luxuriant et légèrement nostalgique, mais malheureusement, la seule grande victoire avec laquelle le film peut s’en tirer.

Le reste de The Turning, des performances à l’histoire elle-même, est, franchement, un gâchis. Le script essaie admirablement d’enfiler l’aiguille présentée par la nouvelle de James et de demander si Kate devient simplement folle, victime de la pression de son travail et de son besoin implacable de prouver qu’elle est capable de prendre soin des deux enfants, ou si les expériences surnaturelles qu’elle continue d’avoir sont réels, mais l’acte d’équilibrage bascule presque immédiatement. Au lieu d’un nuancé “était-ce tout dans sa tête?” question, The Turning se sent comme une poignée d’effrayants sauts et de dards audio mélangés à des rappels brusques et apparemment aléatoires que Kate a apparemment des antécédents familiaux avec une maladie mentale. Davis, bien qu’elle fasse de son mieux pour imprégner Kate du plus de couches possible, est lamentablement une seule note. Wolfhard, qui regarde absolument le rôle de l’enfant menaçant et sociopathe de l’école préparatoire, semble errer sans but d’une scène à l’autre. Prince, même s’il est absolument adorable, ne devient jamais un personnage avec des traits ou des motivations qui ne sont pas mignons.

Pire encore, l’histoire de fantôme au cœur de tout s’effondre sous n’importe quel niveau d’examen. Kate est en proie à des visions de l’ancienne nounou des enfants, Miss Jessel, et de l’ancienne gardienne du manoir, Quint. Il y a une poignée de tentatives pour donner à l’un de ces personnages un arc réel à suivre – quelque chose pour les téléspectateurs à saisir et à investir – mais cela ne prend jamais. Quint est apparemment une sorte de brute monstrueuse, mais nous ne savons jamais pourquoi. Le sort de Jessel est censé être un mystère majeur, mais la révélation finale est littéralement ignoré. En fin de compte, peu importe si les visions de Kate de Jessel et Quint sont réelles ou dans sa tête, car il est impossible de s’en soucier.

Le Turning ne dure que 94 minutes, mais il parvient en quelque sorte à se sentir inexplicablement long et ennuyeux. À mi-chemin, vous vous demanderez pourquoi Kate est même là pour commencer – un problème que le film essaie d’expliquer avec enthousiasme avec plusieurs appels téléphoniques frénétiques entre Kate et son ancienne colocataire, où elle explique résolument directement au public qu’elle ne peut pas simplement partir parce qu’elle a fait une promesse à ces enfants avec qui elle n’a aucun lien et qu’elle ne s’est rencontrée que quelques jours auparavant. Alors que les choses commencent à dérailler complètement, le film devient de moins en moins cohérent jusqu’à ce qu’il se termine aussi brutalement qu’il commence. Presque comme si le script avait oublié d’avoir une finale, les crédits commencent à rouler, laissant l’expérience entière comme une perte de temps.