The Vagrant confirme son lancement sur Nintendo Switch

Malgré l’excellente présentation d’Indie World que nous avons eu la semaine dernière, nous continuons de recevoir des annonces concernant des jeux indépendants qui arriveront prochainement sur Nintendo Switch. Cette fois, nous devons parler de quelque chose de plus “classique”, bien que nous n’ayons pas à revenir en arrière plusieurs années pour essayer ce titre. Le Vagrant C’est un jeu de RPG d’action 2D sorti sur PC via la plateforme Steam en 2013. Mais aujourd’hui, nous avons découvert que ce titre atterrira sur Nintendo Switch, plusieurs années après sa sortie d’origine et peut-être aussi en exclusivité (pour le moment) sur consoles, déjà que seule la console Nintendo a été confirmée.

Le Vagrant

Cela a été révélé par la société DICO. Le jeu initialement développé par le studio O.T.K Games arrivera sur Nintendo Switch grâce à DICO (vraisemblablement tout au long de cette année, bien que la société n’ait pas confirmé de fenêtre de lancement) et sera distribué par Grenouille pluvieuse, qui a déjà travaillé dans la distribution de jeux comme GIGA WRECKER.

Chez The Vagrant, nous suivons l’histoire de Vivian, un mercenaire qui essaie de découvrir la vérité de sa lignée en parcourant le monde de Mythrilia. Le titre propose des graphismes et des animations faits à la main, un système pour combiner les mouvements et les compétences et créer des combos, autour 70 monstres différents contre qui se battre et un grande variété d’équipements pour arriver à améliorer notre caractère. De plus, l’histoire a différentes fins pour rendre l’aventure plus inattendue. Enfin, si le titre original était déjà localisé en 9 langues (dont l’espagnol), cette adaptation aura également une localisation en français.

Nous attendons toujours de connaître plus de détails sur Le Vagrant, y compris quand il sera disponible sur Nintendo Switch. Un nouveau titre qui rejoint la longue liste de jeux indépendants actuellement disponibles sur l’hybride Nintendo.

