The Wacky World of Crayon Shinchan arrive sur Switch avec un lancement surprise en Amérique du Nord

Sans aucun avertissement, le Switch a aujourd’hui eu droit à son premier jeu Crayon Shinchan sous la forme de Crayon Shinchan: la tempête appelée! Flaming Kasukabe Runner !!. Un autre titre accrocheur, alors.

Disponible au moment où nous parlons sur l’eShop nord-américain, le jeu était auparavant disponible sur les appareils iOS et Android. Il s’agit d’un jeu d’action-saut mettant en vedette Shinnosuke “Shin” Nohara, cinq ans, star de la série de mangas japonais sur laquelle le jeu est basé, et il a l’air aussi brillant et bonkers que jamais.

Nous avons quelques captures d’écran et une description officielle pour vous ci-dessous:

Shinnosuke, l’enfant de cinq ans préféré de tout le monde, fait un Fierce Dash pour collecter des bonbons et des boules d’or. Obtenez de nombreux costumes différents en utilisant des boules d’or, obtenus en passant d’une étape à l’autre et en accomplissant des missions spéciales! Profitez de Shinchan et de ses amis portant une variété de vêtements cosplay, bien connus des gens familiers avec les anime et les films!

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez aller de l’avant et prendre celui-ci alors que nous parlons de 9,99 $. La liste eShop indique qu’il s’agit d’un jeu auquel “n’importe qui peut facilement jouer”.

Connaissez-vous la série? Vous l’aimez suffisamment pour vous tenter dans un achat? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

