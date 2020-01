The Walking Dead: la saison deux et une nouvelle frontière seront publiées numériquement cette semaine sur Switch

Skybound Games a officiellement confirmé que l’intégralité de la série The Walking Dead de Telltale sera enfin terminée sur Nintendo Switch cette semaine.

The Walking Dead: Season Two et A New Frontier seront publiés pour 14,99 USD plus tard cette semaine. La saison 1 et la saison finale sont actuellement disponibles sous forme numérique.

Bande-annonce ci-dessous:

Skybound Games a annoncé aujourd’hui que la série complète, les épisodes un à quatre, de The Walking Dead de Telltale sera disponible pour Nintendo Switch et Steam à partir de cette semaine.

The Walking Dead: Season Two et The Walking Dead: A New Frontier rejoignent la saison 1 et la saison finale précédemment publiées sur le Nintendo eShop pour la toute première fois aujourd’hui.

De plus, Skybound Games réédite la saison un et la saison deux, tout en ajoutant The Walking Dead: A New Frontier et The Walking Dead: The Final Season au Steam Store plus tard cette semaine pour les fans.

Les quatre épisodes seront disponibles en téléchargement numérique sur le Nintendo eShop et le Steam Store pour 14,99 $ chacun.

Basée sur la franchise de bandes dessinées primée de Robert Kirkman, la série The Walking Dead de Telltale a établi une nouvelle référence en matière de narration dans les jeux. À ce jour, The Walking Dead de Telltale a vendu des millions d’épisodes à travers le monde, remportant plus de 100 prix du jeu de l’année et deux BAFTA Video Game Awards pour la meilleure histoire.

Dans la série Clémentine, une lumière d’espoir dans les temps sombres, apprend de nombreux protecteurs et subit d’innombrables menaces dans un monde post-apocalyptique où les faibles périssent et les cruels survivent. C’est aux joueurs en qui Clémentine fait confiance, qui elle aime, à qui elle blesse et qu’elle choisit de protéger lorsqu’elle ne peut pas sauver tout le monde.

Les fans de Walking Dead peuvent également attendre avec impatience la sortie de Skybound Games et de la prochaine version du jeu de Skydance Interactive, The Walking Dead: Saints & Sinners, ce jeudi 23 janvier. Le premier jeu de réalité virtuelle (VR) basé sur la bande dessinée de Robert Kirkman, Saints & Sinners, se déroule dans les vestiges inondés de la Nouvelle-Orléans et mettra les joueurs au défi de se frayer un chemin à travers les quartiers emblématiques qui sont devenus un terrain vague brutal et impitoyable. Liste de souhaits sur Steam ou pré-commande ici.

en relation

.