En septembre, l’éditeur Skybound Games a annoncé que The Walking Dead: Season 2 et The Walking Dead: A New Frontier avaient été retardés sur Nintendo Switch, sans nouvelle date de sortie. Dans un geste surprise, les deux jeux sont sortis sur le Switch eShop aujourd’hui. Ils sont disponibles sur l’eShop européen et nord-américain, chaque jeu coûtant respectivement 14,99 € / 14,99 $.

