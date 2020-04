The Walking Sim Comes of Age in Wide Ocean, Big Jacket

Avec la pandémie COVID-19 forçant une grande partie du monde à s’isoler, être en mesure de trouver un répit abordable a rarement été une préoccupation plus urgente. Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à trois jeux indépendants récents qui nous soulagent, nous permettent de nous échapper vers un meilleur endroit et de nous recentrer sur la recherche d’une connexion avec les autres.

Il s’agit de notre deuxième tour d’horizon indépendant pour 2020. Si vous êtes toujours à la recherche d’autres jeux Neat Indie, revenez voir nos versions de Frog Detective 2: Le cas du sorcier invisible, Kine et Superliminal.

Large Ocean Big Jacket

Tout comme les jeux vidéo eux-mêmes, les vacances sont des espaces liminaires, une sorte d’entre-mondes qui nous séparent de notre quotidien. Ils peuvent marquer une ligne dans le sable. La version de vous qui se lance en vacances n’est souvent pas la version de vous qui revient.

Le jeune couple d’adolescents Mord et Ben rejoint la tante et l’oncle adultes de l’ancien, Cloanne et Brad, pour un voyage de camping d’une nuit à Wide Ocean, Big Jacket. Ils parlent, ils font des promenades, ils sont assis autour du feu de camp, ils sortent juste, vous savez. Ce n’est qu’une nuit – et honnêtement, très peu de choses se produisent en réalité pendant les 90 minutes de jeu – mais cela semble quelque peu significatif. Comme, cette nuit était un événement unique dans la vie. Pour ceux qui étaient présents, cela importait. Les choses ont été décidées. Un cap a été fixé.

Alors qu’ils arrivent au parc, Mord note sarcastiquement: “Je ne peux pas croire à quelle distance nous avons roulé juste pour être au milieu de certains arbres.” Mais ce sont ces arbres, ce changement de décor, qui permettent aux quatre personnes du milieu de réfléchir sur leur vie au-delà des arbres. Ils ne font pas le bilan; vous ne pataugez pas dans une lourde obsession de soi. Ce n’est une séance de thérapie pour aucun d’entre eux. Comme le dit Ben, “Voici une vie différente et plus petite.”

Le ton est léger et l’écriture se sent sans effort. Vous vous joindrez à Mord et Ben pour creuser des trous et faire des roues de charrette sur la plage, observer les oiseaux Cloanne, Brad s’éloignant pour chercher du bois de chauffage. Dans chacune de ces vignettes, leurs interactions semblent authentiques. La tendresse timide que Mord et Ben partagent leurs premiers baisers est aussi vraie que leur anxiété autour d’un groupe d’adolescents plus âgés qui les taquinent.

C’est peut-être juste mon âge, mais Cloanne et Brad sont les vraies stars. Passer du temps avec les enfants les oblige à revoir le choix qu’ils avaient fait de ne pas avoir d’enfants. Cela se résume presque à une dispute, mais avant cela, ils se sont réconciliés, marchant en silence, mais main dans la main, de retour au camping. Depuis, cette scène m’a toujours marqué, un parfait exemple de l’approche mature et économique du jeu pour raconter des histoires.

Wide Ocean, Big Jacket est l’escapade que nous pourrions tous utiliser en ce moment.

C’est comme: Un simulateur de marche doux et mature dans votre village Animal Crossing.

Obtenez Wide Ocean, Big Jacket sur Steam et Nintendo Switch.

Océan mythique

L’océan mythique réinvente la mer comme une sorte de tribunal d’arbitrage où les dieux cherchent à déterminer le sort d’un monde éternel. Le cycle actuel de l’existence est terminé, vous voyez, et il y a des décisions à prendre sur lequel des dieux gouvernera le cycle suivant. Pour des raisons qui ne sont pas immédiatement claires, mais auxquelles la fin du jeu a finalement répondu, vous avez le dernier mot en la matière; votre choix déterminera comment le monde est refait.

Si tout cela semble prétentieux et quelque peu riche en malutine, rassurez-vous, ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, c’est un récit épique raconté sur une scène intime mettant l’accent sur l’empathie et la compassion, plutôt que sur les héroïques apocalyptiques. Les dieux de cet océan sont d’une naïveté attachante, tous innocents et impulsifs, mais dépourvus de subtilités sociales. Grâce à une série de quêtes qui se chevauchent et qui vous interpellent, vous pouvez les aider à affronter leurs peurs, à développer une certaine sagesse et à se connecter généralement avec les autres pour mieux apprécier leur place dans le monde. Il n’y a peut-être pas de réponse unique, le message semble être, mais admettre nos propres erreurs et pardonner les erreurs des autres est un bon point de départ.

Explorer les mers, via un mouvement de “natation” à la première personne heureusement simple, est agréablement serein, en particulier lorsque vous vous promenez dans des bassins remplis de roseaux et à travers des lits de corail où tout est rendu dans des verts apaisants et des jaunes réchauffants. Même le moment étrange passé à sonder des tunnels étroits ou à s’aventurer dans les profondeurs plus sombres reste tranquille, vous permettant de vous concentrer sur la recherche de la charmante distribution de personnages de soutien pour terminer leurs quêtes secondaires.

Pour un jeu entièrement sous l’eau, Mythic Ocean est merveilleusement chaleureux et accueillant. Plongez, l’eau est belle.

C’est comme: Game of Thrones, mais tout le monde est prêt à mettre de côté son intérêt personnel, à reconnaître quand il a fait du tort aux autres et à prioriser le plus grand bien.

Obtenez Mythic Ocean sur Steam.

Luna: la poussière de l’ombre

Malheureusement, je n’ai pas pu trouver un troisième jeu sur l’océan pour compléter la colonne de ce mois-ci, alors j’espère qu’un jeu sur la lune parviendra à vous submerger.

Luna: The Shadow Dust est une aventure point-and-click minimaliste basée sur des puzzles dans la veine de Machinarium ou de la série Samorost. Entièrement silencieux, ses écrans magnifiquement illustrés vous mettent au défi de résoudre un puzzle abstrait ou mécanique pour déverrouiller la porte suivante et progresser. Il n’y a pas de dialogue à cliquer, pas de descriptions de texte à lire, juste une poignée de hotspots sur chaque écran, un ordre correct dans lequel interagir avec eux et votre acuité logique pour donner un sens à tout cela.

Presque toutes les énigmes tournent autour de la combinaison des actions des deux personnages jouables, un jeune garçon et son petit compagnon sphérique, entre lesquels vous pouvez changer de contrôle à tout moment. Le garçon peut utiliser des choses – appuyer sur des interrupteurs, tirer des leviers, déplacer des objets, etc. – tandis que son compagnon câlin peut grimper des choses, se faufiler dans de petits espaces et, euh, traverser le monde des ombres.

J’ai trouvé que les énigmes tombaient constamment du bon côté du vexing, ma progression s’arrêtant à chaque nouvelle énigme assez longtemps pour se sentir satisfaisante à résoudre sans me sentir comme si je m’arrêtais complètement. S’appuyant sur des éléments du réalisme magique, la nature fantastique du monde signifie qu’il y a un peu d’essais et d’erreurs lorsque vous déterminez ce que fait en cliquant sur chaque objet, mais les paramètres limités de chaque puzzle – limités car ils sont à deux personnages et une poignée d’objets interactifs – encadrent leurs solutions à portée de main.

L’histoire que Luna raconte se rapproche du mélodramatique. Les cinématiques magnifiquement dessinées à la main le retirent de ce bord particulier, cependant, leur retenue stylistique imprégnant un conte de coopération et de sacrifice de soi avec des moments véritablement émouvants. Les énigmes mélancoliques indépendantes sont un sou une douzaine de nos jours, mais elles sont rarement exécutées avec une telle grâce.

C’est comme: Samorost essayant de trouver son chemin hors de la salle tout en essayant vainement d’éviter une tragédie inévitable.

Obtenez Luna: The Shadow Dust sur Steam.