The Witcher 3 a fait 50 millions de dollars depuis octobre 2018

Depuis octobre 2018, les ventes de The Witcher 3: Wild Hunt sur Steam ont dépassé les 50 millions de dollars.

Comme révélé sur Twitter (ci-dessous), le nouveau jalon signifie que CD Projekt Red obtiendra 80% des revenus pour toutes les ventes futures du jeu sur la vitrine de Valve.

En décembre 2018, Valve a modifié les conditions de son service de distribution. Il a accepté de réduire sa part des revenus après que les jeux dépassent 10 millions de dollars – 25% pour la firme américaine et 75% pour le studio. Pour un jeu qui rapporte 50 millions de dollars, Valve obtiendra 20% des ventes futures tandis que les développeurs obtiendront 80%.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que les ventes physiques du RPG fantastique avaient augmenté de 554%. Après la sortie de l’émission Netflix, The Witcher a vu son plus grand nombre de joueurs Steam simultanés. The Witcher 3 était également le jeu le plus vendu sur Steam au début de 2020.

La série Witcher a été lancée sur Netflix en décembre 2019, une deuxième saison a été confirmée avant la diffusion du premier épisode.

– CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 20 février 2020