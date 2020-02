The Witcher 3: Cross-save n’atteindra pas les autres plateformes

Aujourd’hui, la version de The Witcher 3: Wild Hunt pour Nintendo Switch Il a reçu une mise à jour qui permettrait la fonction de sauvegarde croisée entre la console hybride et le PC. Cependant, les utilisateurs d’autres plates-formes ne devraient pas s’attendre, en tant que représentant de CD Projekt RED a confirmé que cette fonction restera exclusivement Switch et PC.

Dans une interview avec USgamer, le représentant a déclaré ce qui suit:

«Cette option est quelque chose que nous avons conçu spécifiquement pour la version Switch, avec Sabre Interactive – l’équipe avec laquelle nous avons coopéré étroitement pour le port Switch. Il n’est pas prévu de fonctionnalités similaires dans d’autres versions de The Witcher 3. “

Malgré ses paroles, cela ne signifie pas nécessairement que la sauvegarde croisée peut finalement PS4 et Xbox One, mais au moins pour l’instant, il ne peut être utilisé que par les utilisateurs de PC et commutateur. CD Projekt RED garantit que l’utilisation de cette fonction avec un fichier plein de mods sur PC pourrait causer des problèmes, alors soyez prudent lorsque vous l’utilisez.

Source: USgamer

