The Witcher 3 vous permet désormais d’économiser sur PC et commutateur, les notes de mise à jour de la version 3.6 révélées

The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète a officiellement reçu sa mise à jour très attendue de la version 3.6 sur Nintendo Switch, malgré toute la confusion qui a circulé au cours du dernier jour environ.

La mise à jour semble avoir été régulièrement déployée auprès des utilisateurs tout au long de la journée (alors ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez toujours pas mettre à jour votre jeu pour l’instant), et CD Projekt Red a maintenant fourni une liste complète des fonctionnalités qui sont arrivées, y compris de nouvelles paramètres graphiques et intégration de fichiers PC. Voici la vérité:

“Parmi les fonctionnalités introduites par la mise à jour 3.6, il y a l’intégration de la sauvegarde des fichiers avec Steam et GOG, permettant aux joueurs de poursuivre leur aventure sur PC en déplacement, ainsi que la prise en charge du HUD, des menus et du contrôle tactile Gwent.

En outre, la mise à jour étend la gamme des options de langue du texte disponibles pour les régions sélectionnées. Plus de paramètres graphiques peuvent également être trouvés dans les options suivant la mise à jour, ce qui permet de personnaliser la fidélité visuelle. “



Mise à jour 3.6 – liste des changements:

Ajout de la prise en charge du contrôle tactile.

Ajout de l’intégration du fichier de sauvegarde avec GOG, Steam et les versions du jeu pour Switch de différentes régions.

Ajout de plusieurs langues de texte (dans certaines régions).

Ajout d’options graphiques supplémentaires.

Ajout de plusieurs optimisations de performances.

Correction de divers bugs visuels et fonctionnels.

Diverses corrections de gameplay et de plantage.

Lors du transfert de sauvegardes depuis un PC, veuillez garder à l’esprit:

Les bogues et les bloqueurs liés au mod peuvent être transférés à partir d’un fichier de sauvegarde de jeu PC modifié.

Si le nom du fichier de sauvegarde a été modifié sur PC, la fonction de sauvegarde dans le cloud du Switch ne pourra pas le reconnaître.

D’autres langues de voix off, ajoutées en tant que DLC gratuits dans certaines régions, suivront plus tard.

Allez-vous plonger pour explorer les nouveaux changements? Vous aimez l’idée de jouer sur Switch et PC? Faites-nous savoir ci-dessous.

.