The Witcher 3: Wild Hunt Yennefer Nendoroid dévoilé, premier aperçu d’un prototype non peint

Vous cherchez à ajouter plus de The Witcher 3: Wild Hunt à votre collection Nendoroid? Eh bien, votre chance pourrait venir dans le futur!

Good Smile Company a révélé que le personnage Yennefer obtiendra sa propre figurine Nendoroid – tout en exhibant son prototype non peint! Le chiffre rejoindra les précédents chiffres Nendoroid de Good Smile Company pour Geralt et Ciri, qui ont tous deux été publiés en 2018 et 2019 respectivement.

商品化 決定

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

『ウィッチャー3 ワイルドハント』より

ねんどろいど イェネファー

_________ # Witcher # ウ ィ ッ チ ャ ー #goodsmile # ね ん ど ろ い ど

▽▽▽ https: //t.co/Jf4a73cRKN # wf2020w # ワ ン フ ェ ス # ワ ン ホ ビ 31 pic.twitter.com/JTzDMbyXYt

– カホタン @ グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) 9 février 2020

Nous vous informerons lorsque davantage de photos et (éventuellement) la surface du prototype peint seront rendues publiques. Restez à l’écoute!

