«The Witcher 4», le prochain jeu CD Projekt après «Cyberpunk 2077»

Sans aucun doute, Cyberpunk 2077 C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus ces dernières années. Si aucun obstacle inattendu n’est franchi, le titre sera disponible dès la prochaine 17 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bien que chez CD Projekt RED, ils soient entièrement concentrés sur l’achèvement de leur développement à temps, la célèbre équipe polonaise Vous avez déjà défini quel sera votre prochain projet.

Le cycle de développement durerait 4 ans, selon le PDG de CD Projekt RED

Dans une interview avec Stoop, Adam Kiciński, PDG de CD Projekt, a confirmé que Le développement d’un nouvel épisode de la franchise The Witcher débutera après le lancement de Cyberpunk 2077. Ils n’ont pas explicitement appelé le titre The Witcher 4, et il nous faudra sûrement plusieurs années pour connaître le nom officiel. Le gestionnaire a indiqué que, depuis longtemps, il a en tête un concept qu’il souhaite explorer avec une nouvelle proposition.

Ils ne voulaient pas non plus avancer une date de lancement approximative, mais ils ont mentionné que le cycle de développement durerait 4 ans. Heureusement, le studio a élargi son personnel ces dernières années pour se permettre de travailler sur plusieurs projets. Il ne faut pas oublier qu’en 2021 le multijoueur de Cyberpunk 2077 sera lancé, cependant, cette modalité est en charge d’une autre équipe de développement.

Depuis décembre dernier, CD Projekt avait déjà manifesté son intérêt pour le lancement de nouveaux jeux de la populaire saga. Et est-ce enfin ils ont résolu leur différend juridique avec Andrzej Sapkowski, auteur des romans The Witcher. L’écrivain les a poursuivis en 2018 pour désaccord sur les redevances de The Witcher 2: Assassins of Kings et The Witcher 3: Wild Hunt. Cependant, ils ont réussi à définir un contrat conforme aux prétentions des deux parties.

En septembre, Kiciński a déclaré que l’objectif numéro un de l’étude était d’améliorer leurs compétences en développement et d’ouvrir des portes pour les nouveaux membres. Cela leur permettrait gérer plusieurs projets et équipes de manière indépendante. Il semble que cette stratégie finira par se réaliser avec le développement parallèle du multijoueur The Witcher 4 et Cyberpunk 2077. En fin de compte, Geralt of Rivia a encore beaucoup d’histoires à raconter en dehors des romans.

👇 Plus en hypertexte