The Witcher: comment faire progresser votre Wild Hunt du PC vers le Switch?

Après une longue attente, Saber Interactive a publié la mise à jour attendue 3.6 pour la version Nintendo Switch de The Witcher: Wild Hunt.

Comme nous vous l’avons dit récemment, c’est une mise à jour qui ajoute de nouvelles options graphiques, mais le plus important est qu’elle implémente la sauvegarde croisée. Autrement dit, la possibilité de prendre vos jeux PC sur Switch et vice versa.

Vous ne savez peut-être pas comment le faire et vous voulez d’abord connaître les étapes à suivre. C’est pourquoi nous préparons un petit guide qui vous aidera à le faire.

La mise à jour 3.6 pour The Witcher 3: Wild Hunt sur Nintendo Switch est maintenant disponible!

Il introduit l’intégration des fichiers de sauvegarde avec GOG et Steam, et ajoute plus de paramètres graphiques, permettant entre autres de personnaliser la fidélité visuelle.

Comment prendre votre progression de The Witcher: Wild Hunt sur PC pour passer?

La première chose que vous devez faire pour continuer votre aventure avec PC Geralt sur votre Nintendo Switch est d’installer la version 3.6 de The Witcher: Wild Hunt. Pour ce faire, il vous suffit de rechercher l’icône du jeu dans le menu Switch; appuyez sur + et choisissez l’option Mettre à jour via Internet.

Une fois la mise à jour téléchargée et installée, vous pouvez démarrer le jeu. Lorsque vous le faites et accédez au menu principal, vous verrez qu’une nouvelle option appelée Cloud Save apparaît. Sélectionnez-le et choisissez la plate-forme à partir de laquelle vous souhaitez transmettre vos progrès.

Gardez à l’esprit que le stockage en nuage The Witcher: Wild Hunt pour PC est disponible sur Steam et sur GOG.com. De cette façon, vous devez sélectionner la plate-forme pour laquelle vous avez acheté votre version PC.

Une fois prêt, vous verrez une capture d’écran dans laquelle vous devrez vous connecter avec votre compte Steam ou GOG.com. Après cela, vos données de sauvegarde apparaîtront sur votre PC et vous devrez choisir lequel de tous est celui que vous souhaitez prendre pour Switch.

Comme vous pouvez le voir, c’est un processus simple et en quelques étapes. Et vous, profiterez-vous de la sauvegarde de croix dans The Witcher: Wild Hunt pour Switch? Dites-le nous dans les commentaires.

The Witcher: Wild Hunt est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG si vous cliquez ici.

